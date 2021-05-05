Burdur'da 46 saat sonra bulunan Kerim'in babası: Oğlum sadece anne ve baba diyebiliyor

Kaybolduktan 46 saat sona bulunan otizmli Kerim Can'ın babası, "Oğlumun kimseye zararı yoktur" dedi.

Dirmil'de ormanlık alanda kaybolan Kerim Can, jandarma, AFAD ve UMKE'ye bağlı 100 ekip ile yaklaşık 200 köylünün katılımıyla yapılan çalışmalar sonucu bulundu.

46 saat geçtikten sonra bulunan otizmli ve işitme engelli olan 10 yaşındaki Kerim'in babası, "Çok dua ettim." diyerek oğlunun bulunmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Susuz kalan ve tedavisi Gölhisar Devlet Hastanesi'nde süren Kerim Can'ın bugün taburcu olması bekleniyor.



"OH BE ÇOK ŞÜKÜR"

Kerim Can Güney'i arama çalışmaları sürerken, saat 09.30 sıralarında bir taşın arkasında otururken köylüler tarafından fark edildi. Köylüler ve jandarma hemen çocuğun yanına koştu. Yaklaşık 46 saat sonra kaybolduğu noktanın 5 kilometre uzaklığında bulunan Kerim Can'a, bir jandarma görevlisi hemen su verdi.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Hakan Özcan ise Kerim Can'ı kucağına alarak, 'Oh be. Çok şükür' diye mutluluktan bağırmıştı.





"İKİNCİ KEZ KAYBOLDU"

Dirmil ilçesinde berberlik yapan 2 çocuk babası Adem Güney, "Kerim Can 3 yaşındayken Burdur Devlet Hastanesi'ne gitmiştik. Orada kafeteryada otururken kaybolmuş ve 10 dakika sonra geri gelmişti. İkinci kez kaybolma durumu yaşıyoruz. Oğlum sadece, 'Anne' ve 'Baba' diyebiliyor. Taşlarla ve kozalaklarla oynar kimseye de bir zararı olmaz." dedi.

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"YOĞUN ARAMALAR SONUCU EVLADIMIZA KAVUŞTUK"

Kerim Can'ın kaybolduğu patates tarlasından yaklaşık 7 kilometre uzakta bulunduğunu söyleyen baba Adem Güney, duygularını şöyle dile getirdi:

"Jandarma ve ekiplerin oğlumu bulduğu yerden ben de iki kez geçmiştim. Allahıma çok dua ettim. Ben 30 yıllık esnafım beni herkes bilir. 4 yaşındaki oğlum Talip Ali normal. Ama ilk oğlum Kerim Can otizmli. Oğlumun kimseye zararı yoktur. Ormanda tilki ve kurtlar var ve zarar görmesinden çok korktum. Çok dua ettim, benim kalbimde hiçbirşey yoktur. Devletimiz, polisimiz, jandarmamız AFAD'ımız ama herkes Kerim Can'ı bulmak için büyük çaba gösterdi. Millet olarak islam aleminin hamurun kökünde yoğrulduk. Hepimiz çok güçlüyüz. Yoğun aramalarla bizi evladımıza kavuşturdular."



