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    Burdur'da 5 yaşındaki köpeği tüfekle vurdular

    Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vurulan köpeğin sahibi, "Bunu hayvana yapan insana da yapar." dedi.
    • DHA
    • 12.06.2020 - 11:08
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    Burdur'da 5 yaşındaki köpeği tüfekle vurdular

    Burdur'un Menderes Mahallesi 3'üncü Kümeevler'de oturan Ceyda Demirel'e ait köpek, dün akşam saatlerinde evin etrafında dolaşırken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tüfekle vuruldu.

    Başına saçmalar isabet eden köpek, can havliyle sahibine koştu. İnleme sesini duyan Demirel kapıya çıktığında, köpeğini kanlar içinde gördü.

    POLİS SALDIRGANI ARIYOR

    Önce köpeğin yarasını temizleyen Demirel, ardından veterineri arayarak yardım istedi. Demirel'in durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekibi, köpeği vuran kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Burdur'da 5 yaşındaki köpeği tüfekle vurdular ViDEO

    Köpeği tüfekle vurdular -4

    "HAYVANA YAPILIYORSA İNSANA DA YAPILIR"

    Küçüklüğünden beri köpeğin kendilerinde olduğunu anlatan Ceyda Demirel, "Kapıyı açtığımda yaralı bir şekilde yerde kanlar içinde yatıyordu. Yani bu hayvana yapılıyorsa insana da yapılır aynı şey. Bunu yapan insan değildir. Polise başvurduk çünkü bir değil, iki değil yeter artık." dedi.

    Köpeği tüfekle vurdular -1

    Köpeği tüfekle vurdular -2

    Köpeği tüfekle vurdular -3

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