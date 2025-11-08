Abone ol: Google News

Burdur'da akademisyenin acı ölümü

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde görevli akademisyen Serkan Doğan'ın hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan tır şoförü Nagihan Özpolat tutuklandı.

Yayınlama Tarihi: 08.11.2025 17:51
  • Akademisyen Serkan Doğan, Burdur'da kullandığı otomobilin bir tırla çarpışması sonucu hayatını kaybetti.
  • Tır şoförü Nagihan Özpolat, çıkarıldığı mahkemece "taksirle öldürme" suçundan tutuklandı.
  • Doğan, memleketi Kırşehir'de düzenlenen törenle toprağa verildi.

Öğretim görevlisi Serkan Doğan, mesai bitimi kullandığı otomobil ile Nagihan Özpolat yönetimindeki Romanya plakalı yalıtım malzemesi yüklü tır çarpıştı.

Kontrolden çıkan Doğan'ın otomobili refüje savruldu.

Tır da refüjü aşıp, karşı şeride geçtikten yaklaşık 300 metre sonra durdu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Serkan Doğan, memleketi Kırşehir'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Diğer yandan tır şoförü Nagihan Özpolat, polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Nagihan Özpolat, çıkarıldığı hakimlikçe 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı. 

