Burdur'da alkollü motosiklet sürücüsü kaldırıma çıkıp direğe çarptı

Burdur merkez Emek Mahallesi'nde motosikletiyle seyir halinde olan Özcan A. (25), motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkıp elektrik direğine çarptı.
Kaza sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan Melisa B. (19) hafif şekilde yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Melisa B.'yi ayakta tedavi ederek olay yerinden ayrıldı.
Alkollü olduğu belirlendi
Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Özcan A.'nın 2.07 promil alkollü ve ehliyetinin yetersiz olduğu anlaşılınca Özcan A.'ya 12 bin 878 lirar para cezası uygulandı.
Özcan A. ve Melisa B. gerekli işlemler için polis merkezine götürülürken kazada hasar alan motosiklet ise otoparka çekildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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