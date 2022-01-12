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    Burdur'da alkollü sürücü kanala düştü, verdiği adresten 15 km uzaklıkta bulundu

    Burdur'da aracıyla dereye düşen alkollü sürücü, "Dereye düştüm, araç su alıyor" dedi, ekiplere verdiği adresten 15 km uzaklıkta bulundu.
    • İHA
    • 12.01.2022 - 01:59
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    Burdur'da alkollü sürücü kanala düştü, verdiği adresten 15 km uzaklıkta bulundu

    Burdur'da Menderes Mahallesi'nde Mahmut Dönmez idaresindeki araç kanala düştü.

    112 Acil Çağrı Merkezini arayan Dönmez, Askeriye Köyü’nde dereye düştüğünü, aracın su aldığını ve çıkamadığını söyledi.

    İhbar üzerine belirtilen adrese polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    Ekipler belirtilen bölgede Dönmez’in tarifi üzerine birçok noktayı kontrol etti. Yapılan kontrollerde kendisine ulaşılamayan Dönmez, telefon irtibatı kuran ekiplere de sağlıklı bilgi veremedi.

    Burdur da alkollü sürücü kanala düştü, verdiği adresten 15 km uzaklıkta bulundu #1

    GPRS İLE KONUMU BULUNDU

    Ekipler muhtemelen tüm alanları kontrol etmesine rağmen arama çalışmalarından sonuç alamadı.

    Burdur da alkollü sürücü kanala düştü, verdiği adresten 15 km uzaklıkta bulundu #2

    15 KM UZAKLIKTA BULUNDU

    112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçen ekipler, Dönmez’in GPRS konumu üzerinden yerini tespit etti. Dönmez kendi belirttiği alandan yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta başka bir alanda kanala düşmüş araç içerisinde bulundu.

    Olay yerine ilk ulaşan Burdur Belediyesi İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü kanala yan düşen araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Dönmez, Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.

    Burdur da alkollü sürücü kanala düştü, verdiği adresten 15 km uzaklıkta bulundu #3

    2.40 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

    Hastanede yapılan kontrollerde Dönmez’in 2.40 promil alkollü olduğu belirlenirken, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. GPRS konumundan yerinin tespit edildiğini belirten Burdur Belediyesi İtfaiye Çavuşu Ali Eryılmaz, “Komuta merkezinden Askeriye Köyü köprüsünün altında dereye bir araç düştüğü ihbarı aldık. Askeriye Köyü, Çerçi Köyü ve civardaki bütün köprülere baktık ancak hiçbir yerde yoktu. Sonra emniyet ekiplerinden vatandaşın yerini tespit etmesi için GPRS konumunu istedik. Ambulans ekipleri ile birlikte olay yerine geldiğimizde vatandaşı derenin içinde bulduk. Vatandaşı kurtardık, ilk gözlemlerimize göre kendisinin durumu iyi.” dedi.

    Burdur da alkollü sürücü kanala düştü, verdiği adresten 15 km uzaklıkta bulundu #4

    Burdur da alkollü sürücü kanala düştü, verdiği adresten 15 km uzaklıkta bulundu #5

    Burdur da alkollü sürücü kanala düştü, verdiği adresten 15 km uzaklıkta bulundu #6


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