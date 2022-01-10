Gözlerindeki katarakt problemi nedeniyle Denizli’den Burdur’a getirilen çift hörgüçlü Asya devesine, hayvan hastanesinde katarakt ameliyatı yapıldı.

Denizli Sarayköy'de deve yetiştiriciliği yapan Mehmet Akca'ya ait 'Çağrı' adlı deve, gözündeki katarakt problemi nedeniyle Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.

İki gözünde de katarakt olan devenin sağ gözü ameliyat edildi.

45 GÜN SONRA İKİNCİ AMELİYATI OLACAK

Deve, 45 gün sonra diğer gözüne yapılacak operasyonla sağlığına kavuşacak.

Devenin sahibi Mehmet Akca, hayvanın 2 yıldır gözünde yaşadığı problemi fark edip, araştırma yaptıklarında MAKÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde operasyonun yapılabileceğini öğrendiklerini anlattı.

Devenin kendileri için çok kıymetli olduğunu anlatan Akca, 45 gün sonra diğer gözden yapılacak ameliyatla devenin sağlığına kavuşmasını istediklerini söyledi.

Burdur’da, Asya devesi katarakt ameliyatı oldu ViDEO

“İKİ GÖZÜNDE DE KATARAKT OLUŞUMU GÖZLENDİ”

Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Veteriner Hekim Harun Çınar, “İki hörgüçlü Asya devesinin yaklaşık 2 yıldır iki gözünde de katarakt oluşumu var. Denizli Sarayköy'deki veteriner hekimler tarafından bize katarakt şüphesi ile gönderildi. Yapılan muayenede ameliyata karar verildi.” dedi.