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Burdur’da ateşle oynayan çocuklar evi yaktı

Burdur’da ateşle oynayan çocuklar evi yaktı

Bir evin 3. katında çocukların ateşle oynaması sonucu yangın çıktı. Alevlere teslim olan bir oda kullanılamaz hale geldi.