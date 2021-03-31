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    Burdur’da ateşle oynayan çocuklar evi yaktı

    Bir evin 3. katında çocukların ateşle oynaması sonucu yangın çıktı. Alevlere teslim olan bir oda kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 31.03.2021 - 17:34
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 17:36
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    Burdur’da ateşle oynayan çocuklar evi yaktı

    Burdur’da Aydınlıkevler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi, Hayvan Pazarı karşısında bulunan bir evin 3'üncü katında yangın çıktı.

    Dumanları gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine Burdur Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Kısa sürede söndürülen yangında, bir oda tamamen kullanılamaz hale geldi. İçerideki eşyalar küle döndü.

    Yangının, evde bulunan çocukların ateşle oynaması nedeni ile çıktığı belirlendi.

    Burdur’da ateşle oynayan çocuklar evi yaktı #1

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    Dumandan etkilenen 2 çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Burdur’da ateşle oynayan çocuklar evi yaktı #2

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