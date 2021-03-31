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- Burdur’da ateşle oynayan çocuklar evi yaktı
Burdur’da ateşle oynayan çocuklar evi yaktı
Bir evin 3. katında çocukların ateşle oynaması sonucu yangın çıktı. Alevlere teslim olan bir oda kullanılamaz hale geldi.
- İHA
- 31.03.2021 - 17:34
- Güncelleme : 31.03.2021 - 17:36
Burdur’da Aydınlıkevler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi, Hayvan Pazarı karşısında bulunan bir evin 3'üncü katında yangın çıktı.
Dumanları gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine Burdur Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Kısa sürede söndürülen yangında, bir oda tamamen kullanılamaz hale geldi. İçerideki eşyalar küle döndü.
Yangının, evde bulunan çocukların ateşle oynaması nedeni ile çıktığı belirlendi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Dumandan etkilenen 2 çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.