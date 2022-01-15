Burdur'da Ayşenur'un ölümüne neden olan dayı: Kafasını koltuğa vurdum

Burdur'da Ayşenur'un ölümüne neden olan dayı: Kafasını koltuğa vurdum

Anneanne ve dayısı ile yaşadığı evde ölü bulunan Ayşenur'un cansız bedeni toprağa verildi. Tutuklanan dayı ifadesinde 'Kafasını koltuğun kenarına vurdum' dedi.

Burdur'da anneanne ve dayısıyla yaşayan 3 yaşındaki Ayşenur Kazık, geçtiğimiz günlerde yatağında ölü bulunmuştu.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında anne Kader Karadeniz, anneanne Yüksel K. ve dayı Hızır Tunç Çetinkaya (19) gözaltına alındı.

ANNEANNE SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Anneanne Yüksel K. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"KAFASINI KOLTUĞUN KENARINA VURDUM"

Şüphelilerden Hızır Tunç Çetinkaya buradaki ifadesinde “Olay gecesi Ayşenur'un ayağına iki defa elimle vurdum. Morluklar o yüzden oluşmuştur. Kafasını da koltuğun kenarına vurdum” dedi.

ANNE VE DAYI KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan iki kardeşten Kader Karadeniz, 'İhmali davranışla kasten ölüme sebep olma', Hızır Tunç Çetinkaya ise 'Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

AYŞENUR'UN MİNİK BEDENİ GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsinin ardından Minik Ayşenur’un cansız bedeni baba Erdi Karakiraz ve yakınları tarafından morgdan teslim alındı. Konya’nın Akşehir ilçesine getiren minik Ayşenur’un cenazesi, Akşehir Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazınınardından toprağa verildi. Baba Erdi Karakiraz’ın güçlükle ayakta durduğu görüldü.













