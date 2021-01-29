Burdur’da cinsel organını gösterdi, 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı

3 yıl önce kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan zanlının cezası bölge mahkemesince 10 yıldan 4 yıl 2 aya düşürüldü.

Burdur merkez Konak Mahallesi'nde 1 Ağustos 2018 günü, bir erkek şüphelinin, önüne geçtiği ilkokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Osman Karaçoban olduğunu belirledi.

Takibe alınan Osman Karaçoban, salı pazarında sivil polisler tarafından yakalandı.

2 POLİS YARALANDI

Şüphelinin yakalandığını öğrenen vatandaşlar ise linç girişiminde bulundu. Polis, Osman Karaçoban'ı bir iş yerine sokarak linçten kurtardı.

Arbede sırasında bir polis memurunun parmağı çıktı, bir polis memuru da fenalık geçirdi. Yaralı polisler, Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi.

Kız çocuğuna cinsel organını gösterdi, 4 yıl 2 ay hapse carptırıldı İZLE

LİNÇ GİRİŞİMİ KAMERADA

Öte yandan Osman Karaçoban'ı linç girişimi anı, o gün güvenlik kameraları ile olay yerindeki kişilerin cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

KARARA İTİRAZ ETTİ, CEZASI DÜŞTÜ

Vatandaşların darbettiği Osman Karaçoban da tedavisi için Burdur Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Daha önce de cinsel taciz suçundan sabıkası olan Osman Karaçoban, tutuklandı. 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Osman Karaçoban, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuklu sanık kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Ceza Dairesi, sanık Karaçoban'ın 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.