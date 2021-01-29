Euro
8.9037
0%
Dolar
7.353
0.26%
Altın
435.88
0.33%
Borsa
1.489
-0.6%
Bitcoin
245.700
6.81%
EXEN Coin
17.79
-3.05%
4ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 4 C

    Burdur’da cinsel organını gösterdi, 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı

    3 yıl önce kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan zanlının cezası bölge mahkemesince 10 yıldan 4 yıl 2 aya düşürüldü.
    • DHA
    • 29.01.2021 - 10:36
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 11:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Burdur’da cinsel organını gösterdi, 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı

    Burdur merkez Konak Mahallesi'nde 1 Ağustos 2018 günü, bir erkek şüphelinin, önüne geçtiği ilkokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Osman Karaçoban olduğunu belirledi.

    Takibe alınan Osman Karaçoban, salı pazarında sivil polisler tarafından yakalandı.

    2 POLİS YARALANDI

    Şüphelinin yakalandığını öğrenen vatandaşlar ise linç girişiminde bulundu. Polis, Osman Karaçoban'ı bir iş yerine sokarak linçten kurtardı.

    Arbede sırasında bir polis memurunun parmağı çıktı, bir polis memuru da fenalık geçirdi. Yaralı polisler, Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi.

    Kız çocuğuna cinsel organını gösterdi, 4 yıl 2 ay hapse carptırıldı İZLE

    LİNÇ GİRİŞİMİ KAMERADA

    Öte yandan Osman Karaçoban'ı linç girişimi anı, o gün güvenlik kameraları ile olay yerindeki kişilerin cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

    Burdur’da cinsel organını gösterdi, 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı #1

    KARARA İTİRAZ ETTİ, CEZASI DÜŞTÜ

    Vatandaşların darbettiği Osman Karaçoban da tedavisi için Burdur Devlet Hastanesi'ne getirildi.

    Daha önce de cinsel taciz suçundan sabıkası olan Osman Karaçoban, tutuklandı. 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Osman Karaçoban, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Tutuklu sanık kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Ceza Dairesi, sanık Karaçoban'ın 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

    Burdur’da cinsel organını gösterdi, 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir