Burdur'da çıplak kişi, polisi harekete geçirdi

Çatıda çıplak şekilde dolaşıp, yatan 51 yaşındaki şüpheli polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Burdur’un Konak Mahallesi Uğur Sokak üzerinde bulunan binanın çatısında bir erkeğin çıplak şekilde dolaştığı, intihar etme olasılığı olduğu şeklinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KIYAFETLERİ GİYDİRİLDİKTEN SONRA GÖZALTINA ALINDI

Gelen ekiplerin çatıda aradığı çıplak kişi, saklanırken bulundu.

İsminin H.A. olduğu anlaşılan erkek, kıyafetleri giydirildikten sonra sağlık kontrolü için ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne, buradaki işlemlerinin ardından da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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