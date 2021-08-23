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    Burdur'da 'Çocuğun kolunu acıttı’ diyerek hemşireleri darbettiler

    Çocuklarına enjeksiyon yaptırmak için Burdur Devlet Hastanesi'ne gelen aile, acil servisteki hemşireleri darbedip, güvenlik görevlilerine saldırdı.
    • DHA
    • 23.08.2021 - 02:27
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 03:55
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    Burdur'da 'Çocuğun kolunu acıttı’ diyerek hemşireleri darbettiler

    Burdur Devlet Hastanesi’ne gelen aile 16 yaşındaki çocuklarına enjeksiyon yapılması sırasında çocuğun kolunu acıttığı gerekçesiyle görevli hemşirelere saldırdı.

    Ailenin dışarıda bekleyen yakınlarının da müdahale etmesiyle yaşanan gerginlik sırasında acil servisi savaş alanına döndü.

    Hasta yakınları, olayı yatıştırmaya çalışan güvenlik görevlilerine de saldırdı.

    Burdur'da 'Çocuğun kolunu acıttı’ diyerek hemşireleri darbettiler VİDEO

    3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Arbede sırasında acil servis girişinin kapı camı kırıldı. Olaylar güçlükle yatıştırılırken, Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri sağlık personelleri ile güvenlik görevlilerine saldırdığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

    Hemşire ve güvenlik görevlileri saldırganlardan şikayetçi oldu.

    HASTANEYE GELEN MİLLETVEKİLLERİ GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNDE BULUNDU

    Hastanede yaşanan olayların ardından Burdur milletvekilleri AK Parti'li Bayram Özçelik ile CHP'li Mehmet Göker, Burdur Devlet Hastanesi’ne gelerek Başhekim Nedim Ongun'dan olay ilgili bilgi aldı ve sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

    Öte yandan öfkeli hasta yakınlarının sağlık personeli ile güvenlik görevlilerine saldırı anı ise bir hasta yakını tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

    Burdur da Çocuğun kolunu acıttı’ diyerek hemşireleri darbettiler #1

    Burdur da Çocuğun kolunu acıttı’ diyerek hemşireleri darbettiler #2

    Burdur da Çocuğun kolunu acıttı’ diyerek hemşireleri darbettiler #3

    Burdur da Çocuğun kolunu acıttı’ diyerek hemşireleri darbettiler #4

    Burdur da Çocuğun kolunu acıttı’ diyerek hemşireleri darbettiler #5

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