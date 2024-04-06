Burdur'da çocuk parkı malzemeleri fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Türkiye son günlerde yangın felaketlerinin üst üste yaşamaya başladı. Bugün de Burdur'dan bir fabrika yangını bildirildi.

AA

Burdur’un Bucak ilçesi organize sanayi bölgesinde bulunan bir çocuk parkı malzemeleri üreten fabrikada çıktı.

Burdur’un Bucak ilçesi organize sanayi bölgesinde bulunan bir çocuk parkı malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangında dumanlar metrelerce yukarı yükselirken itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

Yangın nedeniyle çıkan kara dumanlar metrelerce havaya yükselirken, bölgeye Burdur merkez ve çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın kontrol altında

Yaklaşık 2 saat süren yangın ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı hasar meydana gelirken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)