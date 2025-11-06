Abone ol: Google News

Burdur'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Burdur'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 23:01
  • Burdur'un Bucak ilçesinde traktör devrildi, sürücü öldü.
  • Traktördeki yaralı T.Ö. hastaneye kaldırıldı.
  • Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur'un Bucak ilçesi Elsazı köyünde İsa A. idaresindeki traktör devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ CAN VERDİ

Sağlık ekibince yapılan kontrolde 48 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Traktörde bulunan yaralı T.Ö. (15) ise Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

