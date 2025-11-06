Burdur'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

- Burdur'un Bucak ilçesinde traktör devrildi, sürücü öldü.
- Traktördeki yaralı T.Ö. hastaneye kaldırıldı.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Burdur'un Bucak ilçesi Elsazı köyünde İsa A. idaresindeki traktör devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ CAN VERDİ
Sağlık ekibince yapılan kontrolde 48 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Traktörde bulunan yaralı T.Ö. (15) ise Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.