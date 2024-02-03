Burdur'da direğe çarpan motosikletlinin kaskı başından fırladı Burdur'da meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" mesajı verildi.

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İHA

Burdur'da geçtiğimiz aralık ayında meydana gelen ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedilen trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" mesajıyla paylaşılan görüntülerde 4 kazanın da sürücü dikkatsizliğinden kaynaklandığı görüldü.

Motosikletlinin kaskı başından fırladı

Görüntülerdeki birinci kazada hatalı geçiş yapan motosiklet sürücüsü seyir halinde olan başka bir motosikletle çarpışıyor.

İkinci kaza görüntüsünde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü kontrolünü kaybederek trafik levhasına vuruyor.

Üçüncü kazada kavşağa kontrolsüz şekilde giren motosiklet ile otomobilin çarpışması görülüyor.

Görüntülerdeki son kazada ise ters şeride giren otomobil ile karşı istikametten gelen otomobilin kafa kafaya çarpışması yer alıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)