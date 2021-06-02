Denetimlerde, yayalara geçiş hakkı vermeyen 16 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu caddelerde denetim yaptı.

16 SÜRÜCÜYE CEZA

Trafik ekipleri, yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücüleri drone ile belirledi.

Uygulanan drone destekli trafik denetiminde, 'Yayalara Geçiş Hakkı Tanımama' kuralından 16 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Burdur'da drone destekli yaya geçidi denetimi VİDEO





DENETİMLER DEVAM EDECEK

Ayrıca koruma başlığı kullanmadan trafiğe çıkan 1 motor sürücüsüne, Trafik İdari Para Cezası yazıldı.

Denetimlerin Burdur genelinde süreceği öğrenildi.



