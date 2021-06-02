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    Burdur'da drone destekli yaya geçidi denetimi

    Burdur'da drone destekli yaya geçidi denetimi

    Denetimlerde, yayalara geçiş hakkı vermeyen 16 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
    • İHA
    • 02.06.2021 - 16:48
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 17:24
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    Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu caddelerde denetim yaptı.

    16 SÜRÜCÜYE CEZA

    Trafik ekipleri, yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücüleri drone ile belirledi.

    Uygulanan drone destekli trafik denetiminde, 'Yayalara Geçiş Hakkı Tanımama' kuralından 16 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

    Burdur'da drone destekli yaya geçidi denetimi VİDEO

    Burdur da drone destekli yaya geçidi denetimi #1

    DENETİMLER DEVAM EDECEK

    Ayrıca koruma başlığı kullanmadan trafiğe çıkan 1 motor sürücüsüne, Trafik İdari Para Cezası yazıldı.

    Denetimlerin Burdur genelinde süreceği öğrenildi.

    Burdur da drone destekli yaya geçidi denetimi #2

    Burdur da drone destekli yaya geçidi denetimi #3

    Burdur da drone destekli yaya geçidi denetimi #4


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