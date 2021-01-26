Sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kazada, maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Burdur Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım'ın oğlu O.K.'nin kullandığı otomobil, Armağan İlci Mahallesi'ne bağlı Karacaoğlan Sokak'ta, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki iki otomobile çarptı.

Bu otomobillerden biri de savrulup, park halindeki başka bir otomobile çarptı.

TRAFİĞE EHLİYETSİZ ÇIKTI

Kaza sonucu otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, sürücü O.K.'nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Burdur'da ehliyetsiz sürücü park halindeki araçlara çarptı VİDEO

VALİ YARDIMCISI YILDIRIM: GEREKEN CEZA UYGULANDI

Kazanın ardından açıklama yapan Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım, "Kaza yapan oğlum. Trafik ekipleri gereken ceza neyse uyguladı. Bizim örnek olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.