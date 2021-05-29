Burdur'da ekiplerin aradığı kayıp kadın, sabah evine döndü

Kayıp ihbarı üzerine arama çalışması başlatılan 40 yaşındaki zihinsel engelli A.K. adlı kadın, sabaha karşı evine gitti.

Burdur'un Ağlasun ilçesinin Mamak köyünde 40 yaşındaki A.K. dün saat 10.30 sıralarında kayboldu.

En son evlerinin kapısının önünde görülen zihinsel engelli A.K.’ye ulaşamayan yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine Burdur AFAD ekipleri, jandarma personeli, Kızılay ekipleri ve köylüler tarafından çalışma başlatıldı.

SAAT 04.00'E KADAR ARANDI

'Tümce' ve 'Herman' adlı iz takip köpekleri ve AFAD ekiplerinin dronla yaptığı aramalar saat 04.00'e kadar sürdü. Ancak sonuç alınamadı.

Saat 06.00 sıralarında A.K.'nin evine döndüğü belirtildi. Arama çalışmaları da sonlandırıldı.











