Burdur'da erkek çocuğuna kamyonunda cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi

Otostop yapan 14 yaşındaki çocuğu kamyonuna alarak cinsel içerikli filmler izlettiği, ardından cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 48 yaşındaki kamyon şoförü O.K., tutuklandı.

Denizli'den İzmir'e gitmek için otostop yapan 14 yaşındaki K.S. adlı erkek çocuğunu gören kamyon şoförü O.K., küçük çocuğu aracına aldı.

48 yaşındaki kamyon şoförü O.K., küçük çocuğa, "Burdur tarafına gidiyorum oradan otobüse biner İzmir'e gidersin." dedi.

İddiaya göre yolda çocuğa cinsel içerikli filmler izlettiği belirtilen kamyon şoförü O.K., çocuğa cinsel istismarda da bulundu. Burdur'da kamyondan inen çocuk durumu polise bildirdi.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) psikolog eşliğinde ifadesi alınan K.S. daha sonra ailesine teslim edildi. Çocuğun neden otostop ile İzmir'e gitmeye çalıştığı ise açıklanmadı.

TUTUKLANDI

Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma ile cinsel istismar şüphelisi kamyon şoförü O.K.'yi yakaladı. O.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.