Burdur'da "Eşim çocukları göstermiyor" dedi ardından darbetti Çocuklarını göstermediği için çatıya çıkıp intihar girişiminde bulunan genç, polisler tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan şahıs, akşam gözaltına alındı.

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İHA

Burdur’un Gölhisar ilçesi Pazar Mahallesi Burdur Caddesi'nde yaşayan Ali Y isimli şahıs eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini söyleyerek çatıya çıkıp intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bina önüne hava yastığı açılırken polis ekipleri çatıya çıkarak Ali Y.’ yi ikna etmeye çalıştı.

Yarım sata süren konuşma sonrası ikna edildi

Vatandaşların ilgi ile izlediği olayda yaklaşık yarım saat süren konuşma sonrasında ikna edilen Ali Y. polis ekipleri nezaretinde aşağıya indirilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Eşini darbetti

Karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakılan Ali Y. akşam saatlerinde adres ve kimlik gizliliği kararı bulunan eşi ile ilçe otogarında karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle eşini darbeden Ali Y. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ali Y. Gölhisar Adliyesi’ne sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)