Burdur'da eşini öldüren katil yakalandı

Hakkında uzaklaştırma kararı çıkardığı karısını av tüfeğiyle katleden cani, cinayetin ardından babasının dükkanına zarar verirken ekipler tarafından yakalandı.

Burdur’da dönercilik yapan Nurcan Seçer (35), hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Serhan Seçer, tarafından iş yerinde silahlı saldırıya uğradı.

Av tüfeği ile başından ağır yaralı olarak Burdur Devlet Hastanesinde kaldırılan Nurcan Seçer yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Babasının dükkanına saldırdı

Eşini vurduktan sonra olay yerinden kaçan Serhan Seçer, Gazi Caddesi’nde babasının işlettiği dönerci dükkanına da zarar verdikten sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Serhan Seçer’in birlikte dönercilik yaptığı eşi Nurcan Seçer ile bir süredir ayrı yaşadığı ve eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Genç kadının cenazesi memleketine gönderildi

Talihsiz kadının cenazesi yapılan işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Ordu'ya gönderildi. Zanlı Serhan Seçer, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edildi.