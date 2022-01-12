Burdur'da eski sevgilisini öldüren sanık: Vicdan azabı çekiyorum

Parkta tartıştığı eski sevgilisini bıçaklayarak öldüren ve hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Eren Yıldız, yargılanmasının bir an önce bitmesini söyledi.

Burdur'un Bucak ilçesinde geçtiğimiz yılın mart ayında parkta tartıştığı eski sevgilisi Gizem Canbulut'u (17) bıçaklayarak öldüren ve hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Eren Yıldız'ın (19), yargılanmasına devam edildi.

Eren Yıldız, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmaya tutuklu bulunduğu Elmalı E Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

"VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM"

Gizem Canbulut'un ailesiyle taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada ifade veren Eren Yıldız, şunları söyledi:

"Vicdan azabı çekiyorum. Vicdan azabı ile ne kadar durabilirim burada.

"UYKU UYUYAMIYORUM"



Geceleri uyku uyuyamıyorum.

"YARGILANMAM BİR AN ÖNCE BİTSİN"

Yargılamanın bir an önce bitmesini istiyorum."

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanığın 3 arkadaşını tanık olarak dinleyen mahkeme heyeti, Eren Yıldız'ın tutukluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"YALANCI ŞAHİTLERLE HAKLI ÇIKMAYA ÇALIŞIYOR"

Gizem Canbulut’un babası Hasan Canbulut, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Yalancı şahitlerle haklı duruma geçmeye çalışıyorlar. Ben isterim ki bu adam idam edilsin ya da kısasa kısas uygulansın. Kısasa kısas yapılsın, bize verilsin." dedi.

"İDAM EDİLSİN"

Nursel Canbulut ise "Adalet yerini bulsun. İdam edilsin. Ne zaman içerden ölüsü çıkarsa benim vicdanım o zaman rahatlayacak. İdam getirilsin. Ben çocuğumu ne zorluklarla büyüttüm." diye konuştu.

"HİÇBİR GÖRGÜSÜ OLMAYAN TANIKLARIN DİNLETİLMESİ USULE AYKIRI"

Gizem Canbulut'un ailesinin avukatı Elif Kübra Türkcan da "Üçüncü celse görüldü. Yargılama süresinin uzatıldığını düşünüyorum. Çünkü olayla ilgili hiçbir görgüsü olmayan tanıkların dinletilmesi usul ilkesine de aykırı. Yargılama süresi uzatılarak sanığa zaman kazandırılmaya çalışılıyor. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Hiçbir şekilde haksız tahrik gibi bir durumun söz konusu olmadığını düşünüyoruz. Bu sebeple sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istiyoruz. Kamuoyu vicdanını da düşünerek üst sınırdan ceza verilmesini istiyoruz. Adalete inancımız tam."