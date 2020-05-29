Serinlemek için sulama göletine giren iki kuzenin, cansız bedenine ulaşıldı.

Burdur'un Halıcılar köyünde yaşayan lise öğrencisi Nazlım Karaca ile Soner Akay'dan dünden beri haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, Halıcılar ve Günalan köylerinin dağlık kesimlerinde iz arama köpeği ve drone ile arama çalışması başlattı.

GİRDİKLERİ GÖLETTE BOĞULDULAR

İki kuzenin elbiseleri, Sorkun mevkisindeki Günalan sulama göleti kenarında bulundu. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma dalgıçlarınca, baraj göletinde yapılan aramada Karaca ile Akay'ın cansız bedenine ulaştı.

Savcının incelemesinin ardından kuzenlerin cenazeleri, Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Burdur'da gölete giren iki kuzen boğuldu

"YÜZME BİLMEZLERDİ"

Nazlım Karaca'nın babası Dursun Karaca, göletin yani yapıldığını, çocuklarının da kendilerinden habersiz gölete girdiğini söyledi.

Göletin çevresinin açık olduğunu belirten Karaca, "Çocuklarımız yüzme bilmezdi. Sulama göletinin çevresi açık; keşke açık bırakılmasaydı, etrafı kapatılsaydı. Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın, göletin etrafının kapatılmasını istiyoruz." dedi.

"ÇOK İYİ ARKADAŞLARDI"

Sulama göletinde boğulan Soner Akay'ın babası Hurşit Akay da "Çok iyi arkadaşlardı, her şeyi birlikte yaparlardı. Yine birbirlerine uyup, baraja gitmişler demek ki." ifadelerini kullandı.