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    Burdur'da husumetlisini silahla yaraladı, kendini ihbar etti

    Kız meselesi tartışmasında Fatih K.'yı silahla ayağından yaralayan şahıs, daha kendini polise ihbar etti. Şüpheli ise emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.
    • İHA
    • 15.01.2022 - 14:18
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    Burdur'da husumetlisini silahla yaraladı, kendini ihbar etti

    Burdur’un Burç Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde yaşanan olayda Emin A., ile Fatih K. arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Daha sonra ikili arasında tartışma kavgaya dönüştü.Bu sırada Emin A., yanında bulunan silahla Fatih K.’ya 2 el ateş etti.

    SİLAHLA BACAĞINA ATEŞ ETTİ

    Kurşunlardan biri Fatih K.’nın biri bacağına, diğeri duvara isabet etti.

    KENDİNİ POLİSE İHBAR ETTİ

    Kanlar içerisinde yere yığılan Fatih K.’nın yanına giden Emin A., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kendini ihbar etti.

    Burdur da husumetlisini silahla yaraladı, kendini ihbar etti #1

    YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

    Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralı Fatih K.’yı Burdur Devlet Hastanesine kaldırırken, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Polis ekiplerine tabanca ile teslim olan Emin A, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Burdur da husumetlisini silahla yaraladı, kendini ihbar etti #2

    Burdur da husumetlisini silahla yaraladı, kendini ihbar etti #3


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