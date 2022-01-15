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Burdur'da husumetlisini silahla yaraladı, kendini ihbar etti

Burdur'da husumetlisini silahla yaraladı, kendini ihbar etti

Kız meselesi tartışmasında Fatih K.'yı silahla ayağından yaralayan şahıs, daha kendini polise ihbar etti. Şüpheli ise emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.