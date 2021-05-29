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    Burdur'da jandarmanın durduğu otomobile başka otomobil çarptı: 6 yaralı

    Burdur'da seyir halindeyken tartışan Ürdünlüleri jandarma ekipleri durdurdu. Ekipler tutanak yazarken durdurulan araca bir başka araç çarptı 6 yaralı var.
    • DHA
    • 29.05.2021 - 23:42
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    Burdur'da jandarmanın durduğu otomobile başka otomobil çarptı: 6 yaralı

    Burdur’da Faris M.A. Hasan ile aynı araçta birlikte seyahat ettiği Arada Hisham Mohammad Matar ve Rima Abugazi arasında tartışma çıktı.

    Yolda tartışmayı gören vatandaşlar bu tartışmayı jandarmaya ihbar etti.

    JANDARMA ARACI DURDURDU

    Jandarma ekipleri, Ürdünlüleri taşıyan aracı Askeriye köyü yakınlarında durdurdu.

    Tarafları sakinleştiren ekipler, vatandaşları araçlarına tekrar bindirdi. Bu sırada ise ise Necati E.’nin kullandığı araç Ürdünlülerin aracına çarptı.

    İKİ ARAÇ BÜYÜK HASAR ALDI

    Kazada iki araçta büyük hasar alırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Jardarma ekipleri kazadan şans eseri yara almadan kurturldu.

    Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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    Burdur da jandarmanın durduğu otomobile başka otomobil çarptı: 6 yaralı #6

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