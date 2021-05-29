Burdur'da jandarmanın durduğu otomobile başka otomobil çarptı: 6 yaralı

Burdur'da seyir halindeyken tartışan Ürdünlüleri jandarma ekipleri durdurdu. Ekipler tutanak yazarken durdurulan araca bir başka araç çarptı 6 yaralı var.

Burdur’da Faris M.A. Hasan ile aynı araçta birlikte seyahat ettiği Arada Hisham Mohammad Matar ve Rima Abugazi arasında tartışma çıktı.

Yolda tartışmayı gören vatandaşlar bu tartışmayı jandarmaya ihbar etti.

JANDARMA ARACI DURDURDU

Jandarma ekipleri, Ürdünlüleri taşıyan aracı Askeriye köyü yakınlarında durdurdu.

Tarafları sakinleştiren ekipler, vatandaşları araçlarına tekrar bindirdi. Bu sırada ise ise Necati E.’nin kullandığı araç Ürdünlülerin aracına çarptı.

İKİ ARAÇ BÜYÜK HASAR ALDI

Kazada iki araçta büyük hasar alırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Jardarma ekipleri kazadan şans eseri yara almadan kurturldu.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.





















