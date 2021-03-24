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- Burdur’da kaçakçılık operasyonu: 31 litre kaçak içki ele geçirildi
Burdur’da kaçakçılık operasyonu: 31 litre kaçak içki ele geçirildi
Kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda, 31 litre ev yapımı içkinin yanı sıra 10 litre etil alkol ele geçirdi.
- İHA
- 24.03.2021 - 17:32
- Güncelleme : 24.03.2021 - 17:34
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kaçakçılar ile mücadeleye devam ediyor.
Alınan ihbar üzerine harekete geçen ekipler operasyon için düğmeye bastı. 3 ikamet, 1 iş yeri ve 2 araca arama düzenlendi.
Aramalar neticesinde 31 litre ev yapımı içki, 10 litre etil alkol ile kaçak içki yapımında kullanılan 2 adet alkol kontrol test aparatı, 4 şişe aroma kiti ve doldurulmaya hazır 23 boş alkol şişesi ele geçirildi.
SERBEST BIRAKILDILAR
Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şahıs gözaltına alındı.
Haklarında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapılan şahıslar, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.