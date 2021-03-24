Euro
9.4026
-0.62%
Dolar
7.9147
-0.32%
Altın
440.23
-0.16%
Borsa
1.414
2.64%
Bitcoin
447.000
2.24%
EXEN Coin
12.83
-0.07%
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Burdur’da kaçakçılık operasyonu: 31 litre kaçak içki ele geçirildi

    Kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda, 31 litre ev yapımı içkinin yanı sıra 10 litre etil alkol ele geçirdi.
    • İHA
    • 24.03.2021 - 17:32
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 17:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Burdur’da kaçakçılık operasyonu: 31 litre kaçak içki ele geçirildi

    Burdur İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kaçakçılar ile mücadeleye devam ediyor.

    Alınan ihbar üzerine harekete geçen ekipler operasyon için düğmeye bastı. 3 ikamet, 1 iş yeri ve 2 araca arama düzenlendi.

    Aramalar neticesinde 31 litre ev yapımı içki, 10 litre etil alkol ile kaçak içki yapımında kullanılan 2 adet alkol kontrol test aparatı, 4 şişe aroma kiti ve doldurulmaya hazır 23 boş alkol şişesi ele geçirildi.

    SERBEST BIRAKILDILAR

    Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şahıs gözaltına alındı.

    Haklarında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapılan şahıslar, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

    Burdur’da kaçakçılık operasyonu: 31 litre kaçak içki ele geçirildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir