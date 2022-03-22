Burdur'da kaçırıldığı iddia edilen anne ve 2 kızı aranıyor

Bucak ilçesinde eşinin, internet üzerinden tehdit eden kişi tarafından kaçırıldığını söyleyen şahıs, eşi ve 2 kızının bulunmasını istiyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde oturanlar, dün sabah Balcı Ailesi'nin evlerinin pencere ve kapısının açık olduğunu fark etti.

Havva Balcı'nın ve çocuklarının evde olmadığını gören komşular, kardeşi Bekir Hünerli'ye haber verdi.

Havva Balcı'nın cep telefonunun kapalı olması üzerine Bekir Hünerli, anahtarı kapının üzerinde bulunan eve girdi.

Hünerli, evin her yerinin karıştırıldığını görünce, eniştesi Osman Yasin Balcı'ya haber verdi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Balcı’nın, eşini ve çocuklarının kaçırıldığını şikayet etmesi üzerine adrese çok sayıda polis sevk edildi. Polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Araştırmada ilk kodu 53 olan, plakası henüz tespit edilemeyen aracın ev çevresinden iki kez geçtiği, üçüncüsünde Havva Balcı ve kızlarının araca bindiği görüldü. Polis, aracın belirlenmesi için çalışma başlattı.

"İNTERNETTEN TANIŞTIĞI KİŞİ TEHDİT EDİYORDU"

Eşinin tehditle kaçırıldığını iddia eden Osman Yasin Balcı, şunları söyledi:

"Eşimle yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşıyorduk. Şubat ayının 14'ünde tekrar birleşip bir araya geldik. Eşim ayrılık sürecinde internetten tanıştığı kişinin sürekli kendisini tehdit ettiğini söylüyordu. Ben her zaman olduğu gibi dün sabah işe gittim. Her şey normaldi. Farklı bir şey yoktu. Birkaç saat sonra iş yerime kayınbiraderim Bekir geldi. Ablasının ve çocukların evde olmadığını söyledi.

"YA ZORLA YA TEHDİT EDİLEREK KAÇIRILDI"

Eşimde benim telefonum vardı. Tüm aramalarımıza rağmen telefon kapalı. Eşim ya zorla ya tehdit edilerek kaçırıldı. Eşim ve çocuklarımın durumundan endişe ediyorum. Kaçırıldılar mı, kaçtı mı nasıl olduğunu bilmiyorum. Sağ olup olmadıklarını ve durumlarını bildirmelerini istiyorum." dedi.

"HAYATLARINDAN ENİŞE EDİYORUM"

Havva Balcı'nın kardeşi Bekir Hünerli, kız kardeşi ve yeğenlerinin kaçırıldığını ve hayatlarından endişe duyduğunu söyledi.

Bekir Hünerli, "Kardeşim ve yeğenlerim zorla kaçırıldı. Telefonu kapalı olduğu için ulaşamıyoruz. Polisten de yeterli tatmin edici bilgi alamadığımız için nerede olduklarını nereye kaçırıldıklarını bilmiyoruz. Hayatlarından endişe ediyorum." dedi.

"BİZE TELEFON EDİN"

Bekir Hünerli kız kardeşine, "Abla nasıl ve ne durumda olduğunuzu bilelim yeter, bir telefon edin." diye seslendi.