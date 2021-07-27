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    Burdur'da kalp krizi geçiren sürücü, direksiyon başında öldü

    Otomobiliyle seyir halinde olan 61 yaşındaki Recep Özcan, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kalp masajı ardından hastaneye kaldırılan sürücü, kurtarılamadı.
    • DHA
    • 27.07.2021 - 11:22
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 11:33
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    Burdur'da kalp krizi geçiren sürücü, direksiyon başında öldü

    Saat 06.00 sıralarında Burdur'daki Pazar Mahallesi Ramazan Selen Bulvarı'nda 61 yaşındaki Recep Özcan yönetimindeki 15 AP 270 plakalı otomobil seyir halindeyken, önce eski okul bahçesi duvarına daha sonra da park halindeki 15 AAS 143 plakalı hafif ticari araca çarparak durdu.

    Kazayı görenler, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, otomobilden yaralı çıkardıkları Özcan'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi.

    KURTARILAMADI

    Sağlık ekipleri, Özcan'a kalp masajı yaptı. Ambulansa alınan ve kalp mesajı yapılarak Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen Recep Özcan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    KALP KRİZİ GEÇİRDİ

    Recep Özcan'ın, seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi sonucu aracın kontrolünden çıktığı kaybettiği ve kazanın meydana geldiği belirtildi.

    Burdur da kalp krizi geçiren sürücü, direksiyon başında öldü #1

    Burdur da kalp krizi geçiren sürücü, direksiyon başında öldü #2

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