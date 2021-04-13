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    Burdur'da kamyonet devrildi: 1 ölü 2 yaralı

    Ev eşyası taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.
    • AA
    • 13.04.2021 - 17:04
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 17:11
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    Burdur'da kamyonet devrildi: 1 ölü 2 yaralı

    Antalya-Burdur karayolu Kurna Rampası mevkisinde İsa Bekar (24) idaresindeki 07 NE 179 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.

    1 ÖLÜ, 2 YARALI

    Kazada Cahide Bekar (39), 3 aylık bebek Efsa ile Nisa Bekar (1) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cahide Bekar, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Efsa Bekar, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gönderildi. Antalya'dan Burdur'a taşındığı öğrenilen çiftin diğer çocukları Nisa'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Burdur da kamyonet devrildi: 1 ölü 2 yaralı #1

    EŞİNİN CENAZESİNİ GÖZYAŞLARIYLA BEKLEDİ

    Öte yandan morgun önünde eşinin otopsisini bekleyen İsa Bekar gözyaşlarına hakim olamazken, savcının incelemesinin ardından Cahide Bekar'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

    Cenazenin Antalya'nın Alanya ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

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    Burdur da kamyonet devrildi: 1 ölü 2 yaralı #3

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