Dolar
7.4334
0.0094%
Euro
8.8101
-0.0351%
Altın
1933.93
0.1626%
Borsa
1086.32
0.9272%
G. Altın
462.322
0.2287%
Bitcoin
79950.75
-2.0079%
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Burdur'da kayıp çoban ölü bulundu

    Gölhisar ilçesinde kayıp çoban, ormanlık alanda otomobilinin içinde tüfekle vurulmuş olarak bulundu.
    • İHA
    • 06.09.2020 - 08:28
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Burdur'da kayıp çoban ölü bulundu

    Burdur'un Gölhisar ilçesinde çobanlık yapan Hasan Hasyücel'den (33) dün akşamdan beri haber alamayan yakınları durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

    Şahsın çobanlık yaptığı Dumluca mevkisinde kendi imkanlarıyla arama başlatan yakınları, Hasyücel'i 20 Y 6294 plakalı otomobilin içinde hareketsiz halde buldu.

    Hasyücel'in aracın arka koltuğunda hareketsiz yatması üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

    Burdur da kayıp çoban ölü bulundu #1

    HAYATINI KAYBETTİĞİ ANLAŞILDI

    İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, tüfekle vurulan çobanın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Hasyücel'in cenazesinin otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.

    Burdur da kayıp çoban ölü bulundu #2

    Görüş Bildir