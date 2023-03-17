Burdur'da kayıp olarak aranan şahıs trafik kazasında can verdi Burdur'da 2 gündür kayıp olarak aranan Ramazan Türkel, Bucak ilçesinde yaşanan trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Burdur'da 2 gün önce ortadan kaybolmasının ardından yakınları tarafından aranan şahıs trafik kazasında hayatını kaybetti.

KPerşembe günü saat 21.00 sularında Bucak ilçesi Çamlık Sahil Mahallesi'nde meydana gelen kazada Isparta'dan Antalya istikametine gitmekte olan bir araç Ramazan Türkel'e (58) çarptı.

Kaza sonrasında yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk inceleme sonrasında Türkel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayıp olarak arandığı tespit edildi

Olay yerinde inceleme yapan Bucak İlçe Jandarma timleri titizlikle yürüttüğü çalışma sonrasında ilk incelemede kimliği belirlenemeyen vatandaşın kayıp olarak aranan Ramazan Türkel olduğunu tespit etti.

Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde ikamet eden Ramazan Türkel, tedavi amaçlı Burdur Devlet Hastanesi'ne gitmek için evinden ayrıldı.

Önceki gün saat 14.30 sularında hastane binasından ayrılan Türkel'den bir daha haber alınamadı.

Türkel'in kaybolmasının ardından yakınları tarafından emniyet birimlerine bilgi verilirken, ekipler her yerde arama çalışması başlatmıştı.

Sürücü gözaltına alındı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Ramazan Türkel'in cenazesi önce Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada savcının incelemesinin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ramazan Türkel'e çarpan araç sürücüsü ise gözaltına alındı.