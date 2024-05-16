Burdur'un Bucak ilçesinde gece saat 22.15 sıralarında 70 Evler TOKİ Kavşağı'nda, Antalya'dan Burdur istikametine seyir halinde olan Rüştü T. (24) idaresindeki 15 EF 992 plakalı Tofaş otomobile, kırmızı ışıkta beklediği esnada aynı istikamette seyir halinde olan Kasım G. (40) idaresindeki 07 TK 404 plakalı kamyon, duramayarak arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Tofaş otomobil sürücüsü Rüştü T. ve yolcu koltuğunda oturan Batuhan T. (24) yaralandı.
Kırmızı ışıkta bekliyordu: Kamyon çarptı
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobilde gaz kaçağı olma ihtimali nedeniyle polis ekipleri tarafından yol çift taraflı trafiğe kapatıldı.
Gaz kaçağı ihtimaline karşı önlem alındı
Kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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