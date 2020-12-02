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    Burdur'da kısıtlamada dışarıda olan 4 kişi, 'haberimiz yoktu' dedi

    Cumhuriyet Caddesi’nde sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta olan 4 kişiye para cezası uygulandı
    • İHA
    • 02.12.2020 - 01:11
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 08:44
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    Burdur'da kısıtlamada dışarıda olan 4 kişi, 'haberimiz yoktu' dedi

    Burdur’da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte Burdur İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Caddesi’nde denetleme yaptı.

    Denetim sırasında bir otomobili durduran ekipler, araçta bulunan 3 kişiye neden dışarıda olduğu sordu.

    Burdur da kısıtlamada dışarıda olan 4 kişi, haberimiz yoktu dedi #1

    YASAKTAN HABERSİZ OLDUKLARINI SÖYLEDİLER

    İş yerinde temizlik yaptıklarını söyleyen vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının olduğunu bilmediklerini iddia etti.

    Kendilerine açıklama gelmediğini söyleyen vatandaş, ”Hafta içi olduğunu bilmiyorduk. 21.00’den sonra yasak olduğunu biliyorduk ama paket servisin serbest olduğunu söylediler. Bunun için hiçbir açıklama, yazı gelmedi bize.” dedi.

    Araçta bulunan bir başka şahıs ise “Dün yapılan açıklamayı izlemedik. Bir yazı da gelmedi. Dükkanı kapattık çıkıyorduk. Ocağı silip temizlemek uzun sürdü. Bu yüzden dükkânı geç kapattık.” diye konuştu.

    Burdur da kısıtlamada dışarıda olan 4 kişi, haberimiz yoktu dedi #2

    BİR KİŞİ DE ASKER KAÇAĞI ÇIKTI

    Ayrıca araç içerisinde yolcu olarak bulunan diğer şahsın ise yapılan GBT sorgusunun ardından asker yoklaması kaçağı olduğu belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 3 kişiye idari para cezası karar tutanağı tuttu.

    Burdur da kısıtlamada dışarıda olan 4 kişi, haberimiz yoktu dedi #3

    Burdur da kısıtlamada dışarıda olan 4 kişi, haberimiz yoktu dedi #4

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