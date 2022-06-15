Petrol
119.84
-1.10%
Euro
18.1295
0.67%
Dolar
17.2861
0.12%
Altın
1.015
1.13%
Borsa
251
0.03%
Bitcoin
357.957
-8.07%
BTXN Coin
8.93
0.90%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Bulutlu 22 C

    Burdur'da komşu köpeği dehşeti: 20 dikiş atıldı

    Kangal cinsi köpeğin saldırdığı 65 yaşındaki adam, 'Evin etrafında 5 tane köpek var, daha önce de uyarmıştık' dedi. Bacağına 20 dikişin atıldığı yaralı, köpek sahibinden şikayetçi oldu.
    • 15.06.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 13:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Burdur'da komşu köpeği dehşeti: 20 dikiş atıldı

    Burdur'un Emek Mahallesi'nde saldırgan köpek dehşeti yaşandı.

    Osmangazi Caddesi'nde oturan 65 yaşındaki Abdurrahman Öztürk'e, dün öğle saatlerinde komşusunun Kangal cinsi köpeği saldırdı.

    Bacağına 20 dikiş atıldı

    Köpeğin sağ bacağından 3 kez ısırdığı Öztürk'e, Burdur Devlet Hastanesi'nde 20 dikiş atıldı.

    "Zincirini kırmış, boğuştuk yıktı beni"

    Öztürk, "Komşumun evinin etrafında 5 köpek var. Daha önce de uyarmıştık. 1 ay önce bir çocuğa saldırmıştı. Çocuğu kurtardık. Bahçeye domates fidelerine bakmak için indim. Zincirini kırmış, hücum etti. Boğuştuk, yıktı beni." dedi.

    Burdur da komşu köpeği dehşeti: 20 dikiş atıldı #1

    "Hayvan hakları deniliyor ama böyle de olmaz"

    Köpeğin, kendisine yardıma gelen sağlık ekiplerine de saldırdığını anlatan Öztürk, "10 dakika kadar müdahale edemediler. 'Hayvan hakları' deniliyor ama böyle de olmaz. Aç bırakılıyor galiba, yoldan geçene saldırıyor. İki yıl önce de kuzularıma saldırdı. Komşu diye bir şey demedim ama bu saatten sonra şikayetçi olacağım." ifadelerini kullandı.

    Yaralı şikayetçi oldu

    Öztürk, tedavisinin ardından polis merkezine giderek köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

    Burdur da komşu köpeği dehşeti: 20 dikiş atıldı #2

    Burdur da komşu köpeği dehşeti: 20 dikiş atıldı #3


    İlginizi Çekebilir

    Türksat 5B, bugün hizmet vermeye başlayacak
    Teknoloji

    Türksat 5B, bugün hizmet vermeye başlayacak

    Bursa'da ev fiyatına tay satıldı
    İç Haber

    Bursa'da ev fiyatına tay satıldı

    Dünyanın en zengin insanı bu koini rokete benzetti
    ApeCoin

    Dünyanın en zengin insanı bu koini rokete benzetti

    Görüş Bildir