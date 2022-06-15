Burdur'da komşu köpeği dehşeti: 20 dikiş atıldı

Kangal cinsi köpeğin saldırdığı 65 yaşındaki adam, 'Evin etrafında 5 tane köpek var, daha önce de uyarmıştık' dedi. Bacağına 20 dikişin atıldığı yaralı, köpek sahibinden şikayetçi oldu.

Burdur'un Emek Mahallesi'nde saldırgan köpek dehşeti yaşandı.

Osmangazi Caddesi'nde oturan 65 yaşındaki Abdurrahman Öztürk'e, dün öğle saatlerinde komşusunun Kangal cinsi köpeği saldırdı.

Bacağına 20 dikiş atıldı

Köpeğin sağ bacağından 3 kez ısırdığı Öztürk'e, Burdur Devlet Hastanesi'nde 20 dikiş atıldı.

"Zincirini kırmış, boğuştuk yıktı beni"

Öztürk, "Komşumun evinin etrafında 5 köpek var. Daha önce de uyarmıştık. 1 ay önce bir çocuğa saldırmıştı. Çocuğu kurtardık. Bahçeye domates fidelerine bakmak için indim. Zincirini kırmış, hücum etti. Boğuştuk, yıktı beni." dedi.

"Hayvan hakları deniliyor ama böyle de olmaz"

Köpeğin, kendisine yardıma gelen sağlık ekiplerine de saldırdığını anlatan Öztürk, "10 dakika kadar müdahale edemediler. 'Hayvan hakları' deniliyor ama böyle de olmaz. Aç bırakılıyor galiba, yoldan geçene saldırıyor. İki yıl önce de kuzularıma saldırdı. Komşu diye bir şey demedim ama bu saatten sonra şikayetçi olacağım." ifadelerini kullandı.

Yaralı şikayetçi oldu

Öztürk, tedavisinin ardından polis merkezine giderek köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.





