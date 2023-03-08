Burdur'da korkunç cinayet! 22 yaşındaki genç ölü bulundu

Burdur'un Bucak ilçesinde cinayet olayı yaşandı.
Belören Köyü yolu üzerinde meydana gelen olayda, yanı başında av tüfeği bulunan 22 yaşındaki Mehmet M., park ettiği aracının önünde yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken bulundu.
Korkunç tabloyu görenler vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla birlikte olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Sağlık ekipleri, ilk incelemenin ardından gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemede, Mehmet M.'nin başından av tüfeğiyle vurulmuş olduğu tespit edildi.
Yakınları sinir krizi geçirdi
Gencin hayatını kaybettiğini duyup olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Mehmet M.’nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.