Burdur'da krom madenden 210 bin liralık kablo çaldılar

Krom madenine girip, binlerce lira değerindeki kabloları çalan hırsızlar, emniyetin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Burdur’un Yeşilova ilçesinde kimliği belirsiz kişiler bir krom madenine girdi.

Akçaköy köyünde yer alan krom ocağından yaklaşık olarak 210 bin TL değerinde kablo çalan hırsızlar, İl Jandarma Komutanlığı JASAT Kısım Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde bulundu.

KABLOLARI SATMIŞLAR

Olayda kullanılan aracı tespit eden ekipler, yapılan kamera ve PTS takibinde şüphelilerin Denizli iline gittiğini ve çalınan kabloları Denizli'de sattıklarını tespit etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayla ilgili olarak söz konusu suç eşyalarını satın alan M.S. ve N.S. isimli şahsılar ile suç eşyalarını satan N.D., E.A. ve H.K. isimli şahıslar göz altına alındı.

2'Sİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden; N.D., E.A. ve H.K. isimli şahıslar Yeşilova Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden M.S. isimli şahıs adli kontrol şartıyla , N.S. isimli şahıs ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı