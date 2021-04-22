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    Burdur'da kurtlar, fotokapana yansıdı

    Yaban hayatını izlemek üzere müdürlüğün yerleştirdiği fotokapanlara, bölgede yaşayan kurtlar kaydedildi.
    • DHA
    • 22.04.2021 - 15:57
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 16:04
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    Burdur'da kurtlar, fotokapana yansıdı

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur (DKMP) Bölge Müdürlüğü'nün yaban hayatını izlemek için çeşitli bölgelere yerleştirdiği fotokapanlar, hem yaban hayatını izliyor hem de kaçak avcılıkla mücadele de etkili oluyor.

    Fotokapana yansıyan görüntülerde, bu kez Burdur bölgesinde yaşayan kurtlar yer aldı.

    ÇOK SAYIDA KİŞİ İZLEDİ

    Kurtların dört farklı mevsimde fotokapana yansıyan görüntüleri, DKMP Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi ve tekrar paylaşıldı.

    Burdur'da kurtlar, fotokapana yansıdı VİDEO

    Burdur da kurtlar, fotokapana yansıdı #1

    Burdur da kurtlar, fotokapana yansıdı #2

    Burdur da kurtlar, fotokapana yansıdı #3

    Burdur da kurtlar, fotokapana yansıdı #4

    Burdur da kurtlar, fotokapana yansıdı #5

    Burdur da kurtlar, fotokapana yansıdı #6

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