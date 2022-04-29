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    Burdur'da liseli kavgası çekirdekle izlendi

    Liseli öğrencilerin birbirlerini yerlerde sürükleyerek ettiği saç saça baş başa kavga, arkadaşları tarafından çekirdek çitlenerek seyredildi.
    • DHA
    • 29.04.2022 - 16:56
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    Burdur'da liseli kavgası çekirdekle izlendi

    Bir grup lise öğrencisi, Burdur Asri Mezarlık'ta toplandı.

    Liseli grup içerisinden 2 genç kız, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada genç kızlar yerlerde sürüklendi.

    Çekirdek çitleyerek izlediler

    Yere düşmelerinin ardından birbirlerinin saçlarını çekip, yumruklar atan kızları, bazı arkadaşları ise çekirdek yiyerek izledi. Mezar taşına oturup, kavgayı izleyen öğrenciler, tarafları bir süre sonra ayırmaya çalıştı.

    Mezarlıktaki kavga kamerada

    Kızları ayırmaya çalışanlar da bir ara kavgaya dahil olup, birbirlerini tekmeledi. Arkadaşlarının kavgayı ayırmasının ardından öğrenciler, dağıldı. Mezarlıkta yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Burdur da liseli kavgası çekirdekle izlendi #1

    Burdur da liseli kavgası çekirdekle izlendi #2

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    Burdur da liseli kavgası çekirdekle izlendi #4

    Burdur da liseli kavgası çekirdekle izlendi #5

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