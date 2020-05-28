Burdur'da mahalle bekçisi görevden uzaklaştırıldı

Komşusu olan genç kızı darbettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırılan mahalle bekçisi hakkında, soruşturma başlatıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde dün akşam N.A. adlı genç kız, bekçi olan komşusu A.U. ile görüşmeye gittiğini ve darbedildiğini iddia etti.

Önce Bucak Devlet Hastanesi'ne giden N.A. ardından polise başvurarak, A.U. hakkında şikayette bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından hukuki süreç başlatılırken, Bucak Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamayla genç kızı darbettiği öne sürülen bekçi A.U.'nun görevden uzaklaştırıldığı, hakkında idari ve adli soruşturma başladığı duyuruldu.

"İDARİ TEDBİR ALINDI"

Açıklamada, "Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan A.U.'nun bir vatandaşımıza hakaret ve darp eyleminde bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak A.U. hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmış, ayrıca görevden uzaklaştırılmış ve konuyla ilgili idari tedbirler alınmıştır." denildi.