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    Burdur'da mangal ateşi, 46 dönüm araziyi kül etti

    46 dönüm araziyi küle döndüren orman yangınının, bir bahçede yakılan mangaldan sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı tespit edildi.
    • DHA
    • 27.07.2020 - 17:13
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    Burdur'da mangal ateşi, 46 dönüm araziyi kül etti

    Burdur’un Bucak ilçesi Dudalan köyünde dün saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı.

    Kurumuş otlar ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti.

    3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

    Yangına 3 helikopter, 33 arazöz, 5 su tankı, 3 dozer, 3 treyler, 1 greyder, 10 hizmet aracı, 4 ilk müdahale aracı, 2 itfaiye ve 2 jandarma aracıyla 18 teknik eleman, 15 memur, 150 yangın söndürme personeli katıldı. Yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

    Burdur'da mangal ateşi, 46 dönüm araziyi kül etti #1

    MANGAL KIVILCIMI YANGINA NEDEN OLDU

    Bölgede inceleme yapan ekipler, 42 dönüm kızılçam ormanı ve 4 dönüm zirai saha olmak üzere, toplam 46 dönüm arazinin yandığını belirledi. Yangının çıkış nedeni ise Dudalan köyündeki bir bahçede yakılan mangal kıvılcımlarının olduğu anlaşıldı.

    Burdur'da mangal ateşi, 46 dönüm araziyi kül etti #2

    Burdur'da mangal ateşi, 46 dönüm araziyi kül etti #3

    Burdur'da mangal ateşi, 46 dönüm araziyi kül etti #4

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