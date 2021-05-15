Yeğenini bahçeye çıkaran 17 yaşındaki Özcan E. ile evlerinin önüne gelen yabancı şahslar arasında çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Şahıslar, 20 kişi ile ailenin evine saldırdı.

Burdur'un Bucak ilçesinde bulunan bir köyde 1 yaşındaki yeğenini gezdiren Özcan E. (17), evlerinin bahçesine çıkınca, yolda duran motosikletli iki kişinin bahçenin tel örgülerine yaklaştığını fark etti.

Özcan E.nin sonradan gelen şahıslara bakması üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Motosikletli şahısların, “Ne bakıyorsun, hayatında hiç motosiklet görmedin mi?” lafı ile başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Yeğeni Özcan E.’ye saldırıldığını gören Hüseyin Tural da kavgaya dahil olunca, saldırganlar tarafından darbedildi.

20 KİŞİ EVE AKIN ETTİ

Babalarının saldırıya uğradığını gören Musa Tural ve Veli Tural ise iki saldırganı uzaklaştırmaya çalıştı.

Motosikletli şahısların telefonla yakınlarını çağırması üzerine olay yerine gelen 20 kişi eve akın etti.

Burdur’da 'ne bakıyorsun' tartışması taşlı sopalı kavgaya dönüştü VİDEO

<br />

KAMERAYA YANSIDI

Çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Evde ve bölgede bulunan arabada maddi hasar meydana geldi. Ailenin saldırıya uğradığı anlar, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Özcan E. burnundan, Hüseyin Tural ve eşi Zeynep Tural sırtından, Veli Tural kolundan, Musa Tural bacağından yaralandı.

Saldırıya uğrayan aile, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunarak Bucak Savcılığı’na ifade verdi.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 5 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

“3 DAKİKA GEÇMEDEN 20 KİŞİ GELDİ”

Saldıra uğrayan evli ve 3 çocuk babası Veli Tural (37), olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yeğenim onlara bakıyor niye gitmiyorlar diye. Bu iki kişi de yeğenime dönüp, 'Hiç mi motosiklet görmediniz, girersem seni keserim, seni öldürürüm' diye hakaret ve küfürler etmeye başlıyor. Biz ne olduğunu anlamadık yeğenimin olduğu yere doğru yöneldik. Gençler ne oldu demeye kalmadan babam geldi. Babam bunlara uyma diyerek bizi bahçeden içeri alıyor. Direkt babama saldırıyorlar. Ben babamı içeri alınca anında saldırıp uzaklaşıp telefona sarılıyorlar. 3 dakika geçmeden yaklaşık 20 kişilik grup, ben kardeşim, babam, annem yeğenim, 3 küçük çocuğum 20 kişinin ortasında kalıyoruz. Demir kapının arkasına eve giriyoruz. Eve girmezler zannediyoruz. Demir kapıyı yıkıp evin içine giriyorlar.”





“EVİ YAKACAKLAR DİYE ÇOK KORKTUM”

“Dövmeye değil direkt öldürmeye vuruyorlar. Orada da grupla baş edemeyince kendimizi eve kilitledik. Taş ve sopalarla arabamızın camlarını, evin camlarını kırıyorlar. Jandarmayı, itfaiyeyi arıyoruz, çünkü evi yakacaklar diye çok korktum. Bir tanesi, 'Yakın evi, yakın evi hepsi içinde ölsün' diye bağırıyordu. 20 dakika sonra jandarma geldi hepsi dağıldı. Biz Burdur Devlet Hastanesi’ne götürüldük. 3 çocuğum olayın ortasında kaldık, hep kendimizi savunduk. Can güvenliğimiz yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sopayla vurdular, iki parmağımda kırık var. Burnumun içi kemiği kırık. Kardeşimin çapraz bağları yırtık. Annemin kafasında sırtında sopa izleri var. Babamın kaşında dikiş var. Kimse bize yumruk atmadı, gelen taş ve sopa ile vurdu. Biz bu saldırganların yakalanmasını istiyoruz. Biz adalet istiyoruz.”