Burdur'da öldürülen Gizem'in kadın cinayeti paylaşımları

Burdur'un Bucak ilçesinde, sevgilisi Eren Yıldız tarafından bıçaklanarak öldürülen Gizem Canbulut'un, sosyal medyadan kadın cinayetlerine tepki gösterdiği paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

Burdur Bucak'ta bir süre Bucak Necati Topay Ticaret Meslek Lisesi'nde, aynı dönem farklı sınıflarda öğrenim gören 17 yaşındaki Gizem Canbulut ile 19 yaşındaki Eren Yıldız, dün saat 13.30 sıralarında kenti tepeden gören bir nokta olan Yunus Emre Parkı'nda buluştu.

Buradaki surların alt tarafında oturdukları sırada Gizem Canbulut ile Eren Yıldız arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Tartışma sırasında sevgilisi olduğu belirtilen Eren Yıldız, yanındaki bıçakla Gizem Canbulut'u boğazından bıçakladı.

Genç kız kanlar içinde yere yığılırken, Eren Yıldız ise kaçarak evlerine gitti. Buradan polisi arayıp olayı ihbar eden Eren Yıldız, daha sonra evine gelen polise teslim oldu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İhbar sonrası parka giden ekipler, Gizem Canbulut'un cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gizem Canbulut'un cenazesi, otopsi için Antalya'daki Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Polisin gözaltına aldığı Eren Yıldız ise dün gece geç saatlere kadar süren ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

KADIN CİNAYETLERİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öldürülen Gizem Canbulut'un, sosyal medyada kadın cinayetlerine tepki gösteren paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.

Geçen yıl Pınar Gültekin cinayetinin ardından sosyal medyadan olaya tepki gösteren Gizem Canbulut'un, 'Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay', 'Elde edene kadar peşinde koşuyorsunuz, elde edince gözünüzün önünde olsa görmüyorsunuz. Sen terk edince arkasından ağza alınmayacak hakaretler ediyorsunuz, o bırakınca öldürüyorsunuz, yakıyorsunuz. Bir cana kıyıyorsunuz ve buna erkeklik diyorsunuz.' ifadelerini kullandığı görüldü.









