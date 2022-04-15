Burdur’da öldürülen kadının uygunsuz görüntüleri yayıldı

Geçtiğimiz hafta dönercide eşi tarafından öldürülen kadının hastanedeki uygunsuz görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Kadının ailesi ve yakınları, olay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Nurcan Seçer adlı işletmeci, geçtiğimiz hafta Burdur’un Burç Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan dönercide eşi Serhan Seçer tarafından av tüfeği ile vuruldu.

Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, ağır yaralanan kadın Burdur Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“Hastanede uygunsuz görüntüleri çekildi” iddiası

Olayın ardından kardeşinin hastanede çekilen uygunsuz görüntülerinin internet ortamında paylaşıldığını iddia eden ağabey Ömer Kılıç, İHA’ya açıklamalarda bulundu.

Kılıç, “Kardeşimizi kaybettik çok üzgünüz, bu acıyı tarif edemem. Biz bu acıyı yaşarken hastanede görevliler tarafından kardeşimin uygunsuz videoları paylaşılmış. Onun için suç duyurusunda bulunduk. Suçluların cezasını almasını istiyoruz. İnsanlar bu kadar vicdansız olabiliyor. Onların da çocukları, eşleri var. Ayıplıyorum.” şeklinden konuştu.

“Silahın tetiğini çekti ama patlamadı”

Ayrıca olay günü yaşananlar hakkında da yeni detaylar anlatan Kılıç, “Olaydan sonra bana da silah doğrulttu. Silahın tetiğini çekti ama patlamadı. Tüfeği yeniden kurup ateşledi, yine patlamadı. Allah korudu. O arada babam araya girdi. Kendi babası da karşı dükkândan geldi ve ben o an dışarıya kaçıp polisi aradım.” dedi.

“Uygunsuz görüntülerin ortaya çıkması acısını katlamıştır”

Müşteki avukatı Süleyman Kesici ise “Olayı takip ediyoruz. Müvekkilim daha kardeşinin acısını yaşarken, bu uygunsuz görüntülerin ortaya çıkması acısını katlamıştır. Bundan dolayı kendisi üzgün ve bununla ilgili bir suç duyurusunda bulundu. Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması suç teşkil ediyor. Bununla ilgili de bu görüntüleri paylaşanların hak ettikleri cezayı almaları için elimizden geleni yapacağız.” diye konuştu.