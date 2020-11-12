Haberler

3. Sayfa Haberleri

Burdur'da otomatik tüfekle polise gidip, cinayet işlediğini söyledi

Burdur'da otomatik tüfekle polise gidip, cinayet işlediğini söyledi

Elinde otomatik tüfekle polise giden bir şahıs, eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü bir kişiyi öldürdüğünü söyledi. Katil zanlısının verdiği adrese giden ekipler, cansız bedenle karşılaştı.