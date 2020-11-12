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    Burdur'da otomatik tüfekle polise gidip, cinayet işlediğini söyledi

    Elinde otomatik tüfekle polise giden bir şahıs, eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü bir kişiyi öldürdüğünü söyledi. Katil zanlısının verdiği adrese giden ekipler, cansız bedenle karşılaştı.
    • DHA
    • 12.11.2020 - 15:04
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 15:34
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    Burdur'da otomatik tüfekle polise gidip, cinayet işlediğini söyledi

    Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Halil İ.Ö., Gölhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne eşi Ü.Ö. ile birlikte gitti.

    Elinde otomatik tüfekle karakola giden Halil İ.Ö., Osman Şanlı'yı öldürdüğünü söyledi.

    Şüpheli, Şanlı'nın eşini rahatsız ettiğini iddia ederek, teslim olmak istediğini bildirdi.

    CANSIZ BEDEN, ADRESTE ÇIKTI

    Bunun üzerine polis ekipleri, Armutlu Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki adrese gitti. 3 katlı binanın 3'üncü katındaki daireye giren polis ekipleri, Osman Şanlı'nın boynundan tüfekle vurulmuş cansız bedenini buldu.

    Savcının incelemesinin ardından Şanlı'nın cenazesi, Gölhisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Halil İ.Ö. , 'kasten öldürme' suçundan gözaltına alındı.

    Burdur da otomatik tüfekle polise gidip, cinayet işlediğini söyledi #1

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