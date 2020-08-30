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    Burdur'da otomobil ile taksi çarpıştı: 8 yaralı

    Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
    • AA
    • 30.08.2020 - 14:48
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    Burdur'da otomobil ile taksi çarpıştı: 8 yaralı

    Mehmet Ercan (55) yönetimindeki 15 T 0088 plakalı taksi, Burdur'un Burç Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Aysu Arlı (22) idaresindeki 15 AS 251 plakalı otomobille çarpıştı.

    Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    112 acil servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Burdur da otomobil ile taksi çarpıştı: 8 yaralı #1

    Burdur da otomobil ile taksi çarpıştı: 8 yaralı #2

    Burdur da otomobil ile taksi çarpıştı: 8 yaralı #3

    Burdur da otomobil ile taksi çarpıştı: 8 yaralı #4

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