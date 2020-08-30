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Burdur'da otomobil ile taksi çarpıştı: 8 yaralı

Burdur'da otomobil ile taksi çarpıştı: 8 yaralı

Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.