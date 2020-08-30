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- Burdur'da otomobil ile taksi çarpıştı: 8 yaralı
Burdur'da otomobil ile taksi çarpıştı: 8 yaralı
Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- AA
- 30.08.2020 - 14:48
Mehmet Ercan (55) yönetimindeki 15 T 0088 plakalı taksi, Burdur'un Burç Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Aysu Arlı (22) idaresindeki 15 AS 251 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
112 acil servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.