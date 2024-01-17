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Burdur'da polisten kaçan alkollü sürücü kaza yaptı: 60 bin lira ceza yedi

Burdur'da polisten kaçan alkollü sürücü kaza yaptı: 60 bin lira ceza yedi Burdur'da polis ekiplerini peşine takan alkollü sürücü kovalamaca esnasında kaza yaptı. Ehliyetine el konulan sürücü 59 bin 865 lira para cezası yemekten de kurtulamadı.