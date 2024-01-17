Burdur merkez Tepe Mahallesi'ne otomobil içerisinde alkol alınıp yüksek sesle müzik yayını yapıldığına dair ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri olay yerine seyir halinde iken bahse konu otomobil ile karşılaştı.
Yaşanan kovalamaca esnasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kaza sonrası araçtan inen sürücü İ.A. ve yanında bulunan iki arkadaşı polis ekipleri tarafından yakalandı.
Araçtaki alkol şişeleri dikkat çekti
Bölgeye gelen trafik ekiplerinin alkolmetre üfletme talebini reddeden sürücü İ.A., işlemler için polis merkezine götürüldü.
Kazaya karışan otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken araç içerisinde bulunan alkol şişeleri dikkat çekti.
59 bin 865 lira ceza yedi
Karakoldaki işlemlerin ardından alkol ölçümü için hastaneye götürülen İ.A.'nın 2.76 promil alkollü olduğu tespit edildi.
İ.A.'ya trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, alkollü araç kullanmak, 'dur' ihtarına uymamak ve alkol ölçümünü reddetmekten toplamda 59 bin 865 lira para cezası uygulanırken ehliyetine el konuldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış