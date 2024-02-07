Burdur'da sabır testi: 12 saat arayla alkollü yakalandı Jandarma tarafından alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 lira ceza kesilen sürücü H.K., 12 saat sonra yine aynı araçla ve alkollü şekilde denetime takıldı.

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ensonhaber.com

Jandarma trafik ekipleri, Burdur'da denetimleri sürdürürken, Ağlasun'un Yeşilbaşköy köyü yakınlarında H.K.'nin kullandığı 32 FD 321 plakalı otomobili durdurdu.

İnceleme sonrası sürücü H.K.'ye alkollü araç kullanmak suçundan 6 bin 439 lira, ruhsat sahibine de 12 bin 977 lira ceza yazıldı.

Ancak akıllanmayan sürücü, aynı otomobil bu kez dün saat 21.00 sıralarında kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi.

Cezası katlandı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya çalıştı. Polis, Çeşmedamı Mahallesi Atabey Caddesi'nde otomobili durdurup, sürücüyü yakaladı.

Yapılan incelemede otomobili kullanan kişinin yine H.K. olduğu ve sabah alkollü araç kullanmaktan ceza uygulandığı belirlendi.

Yapılan ölçümde yine alkollü olduğu tespit edilen H.K.'ye bu defa 21 bin 52 lira, ruhsat sahibine de 12 bin 977 lira ceza yazıldı.