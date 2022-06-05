Burdur'da sağanak yağış etkili oldu: 1 ölü 3 yaralı

Burdur'da aniden bastıran sağanak yağış 1 kişinin ölümüne sebep oldu. Yetkililerin verdiği bilgiye göre ise 30 evi su bastı.

Burdur'da Aydınlıkevler Mahallesi Umut Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katını su bastı.

Sağanak yağış can aldı

Ekipler tarafından kontrol edilen adreste yaşayan engelli kız Vesile Doğtaş (53) hayatını kaybederken, annesi Fatma Doğtaş(79) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Fatma Doğtaş tedavisinin ardından taburcu edildi.

"3 vatandaşımız yaralandı"

Kriz merkezinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren ve Burdur- Karamanlı kara yolu Çendik mevkisinde heyelan ve su baskını nedeniyle yolun tek taraflı trafiğe katıldığını belirten Burdur valisi Ali Arslantaş, “Maalesef bir vatandaşımız vefat etti, kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz. 3 vatandaşımız yaralandı, tedavileri tamamlandı çok şükür hastaneden taburcu olmaları sağlandı.” dedi.

Metrekareye 25 litre yağış düştüğünü vurgulayan Arslantaş meteorolojik verilere göre yarın öğleden sonra yağışın aynı şekilde devam edeceği bilgisini verdi.





"Vefat eden vatandaşımız bedensel ve zihinsel engelli"

İHA'nın haberine göre, su baskınlarına 25 araç ve 77 personel ile müdahale edildiğini aktaran Vali Arslantaş şöyle devam etti: “Su baskınından dolayı evlerinde kalamayacak vatandaşların barınacakları yerleri hazırladık. Kimseyi sokakta bırakmayacağız. Hasar tespit çalışmalarına da acilen başlıyoruz. Vatandaşımızın bir yumurtası dahi kırılmış olsa onu yerine koyacak bir hasar tespitini detaylı olarak sürdürüyoruz. Karamanlı Bademli köyünde 3 ev ve 6 ahırı su bastı. Vefat eden vatandaşımız bedensel ve zihinsel engelli. Annesinin hayati tehlikesi görülmüyor ve tedavisinin ardından taburcu edildi.”