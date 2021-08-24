Burdur'da sağlık çalışanlarını darbeden 3 saldırgandan 1'i tutuklandı

Enjeksiyon yapılan 16 yaşındaki oğlunun kolunu acıttığı gerekçesiyle 2 hemşireyi darbeden anne ve 2 yakını, hakim karşısına çıktı. Saldırganlardan biri, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önceki akşam Burdur Devlet Hastanesi'ne gelen 16 yaşlarındaki çocuk, iğne yaptırdı.

İğne yapılırken çocuğunun canının yandığını iddia eden anne, "Nasıl iğne yapıyorsun?" diyerek görevli hemşirenin üzerine yürüdü.

HEMŞİRE VE GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ DARBETTİLER

Bununla da yetinmeyen kadın, dışarıda bulunan yakınlarını çağırdı.

1 kadın ve 2 erkekten oluşan grup, hastanede hizmet veren kadın hemşire ve güvenlik görevlisini darbetti.

Burdur'da 'Çocuğun kolunu acıttı’ diyerek hemşireleri darbettiler VİDEO

“NİYE ÇEKİYORSUNUZ”

Olayın ardından saldırganlar, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan anne G.Ç., S.T., D.Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde zanlılardan biri, gazetecilere "Niye çekiyorsunuz, çok mu merak ediyorsunuz. Suçlu olan mı var yoksa" diyerek tepki gösterdi.

BİR SALDIRGAN TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkan 3 saldırgandan ikisi adli kontrol şartıyla serbest kalırken, biri de tutuklandı.

Çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi sonrasında tutuklanan S.T., işlemlerinin ardından Burdur Cezaevine gönderildi.