Burdur'da sahte albayı jandarma yakaladı

Burdur'da kendisini albay olarak tanıtarak ordudan ilişiği kesilmiş kişileri yeniden mesleğe aldırma vaadiyle dolandıran 1 kişi yakalandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde kendisini farklı bir isimle TSK’ da görevli bir Albay olarak tanıtan ve daha önce TSK’dan ilişiği kesilmiş, istifa etmiş şahısları tekrar mesleğe aldırmak vaadi ile dolandırmaya çalışan E.G. takibe alındı.

YAKALAYIP SERBEST BIRAKTILAR

6 altı ayrı dolandırıcılık olayı ile başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve hükümlü, tutuklunun kaçması suçundan aranma kaydı bulunan E.G isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen E.G burada yapılan sorgusuna müteakip sevk edildiği Burdur Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı.