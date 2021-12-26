Gölhisar ilçesinde okula gitmek üzere servise yönelen 10 yaşındaki küçük kız, şoförün dikkatsizliği sonucu aracın altında kaldı.

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki yatılı kuran kursunda kalan 10 yaşındaki Nisanur Conger, okula gitmek için servis aracına yöneldi.

SERVİS ÖĞRENCİNİN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Servis aracına binmek isteyen Nisanur, sürücü M.E.’nin bir anlık dikkatsizliği ile Nisanur’un üzerinden geçti.

Olay yerindeki vatandaşların ve baba Faruk Conger’in ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan minik Nisanur, Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burdur'da servis aracı öğrencinin üzerinden geçti ViDEO

"KIZIMIN ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜM"

Kızına servis aracının çarptığı anlara şahit olan baba Faruk Conger, “Kızım çantasını aldı. Otobüsün önünden dönerek otobüse binmeye çalışıyordu. Otobüs birdenbire hareket etti. Ben bağırdım ama sesim çok duyulmadı. Otobüs hareket ettikten sonra ben kızımın öldüğünü düşündüm. Tam önünden çarptı. Sonra arkasından fırladım. Çocuğum otobüsün yan tarafında yerdeydi.

"OTOBÜS KIZIMIN AYAKLARININ ÜZERİNDEN GEÇMİŞ"

Otobüsün sağ tekerleği kızımın ayaklarının üzerinden geçmiş. Allah'a şükürler olsun. Kızımızı bize bağışladı. Apar topar hastaneye getirdik. Ben yetkililerden bu olaya el atmalarını istiyorum. Bugün benim başıma gelen yarın başkasının başına gelmesin. Biz ailece perişan olduk. Hem şoförün sorumsuzluğu var hem de şirketin. Şirketin servis için bir tane hostesi yok” şeklinde konuştu.